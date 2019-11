Mogliano Veneto entra a far parte del Patto dei sindaci

Si è tenuta mercoledì 27 novembre all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso la conferenza dei sindaci dell’Ulss 2, che ha deciso di inserire Mogliano Veneto come settimo componente dell’esecutivo.

In virtù delle decisioni prese nel corso della conferenza, sono state nominate Paola Roma presidente (sindaco di Ponte di Piave) e Lisa Tommasella vicepresidente (Sindaco di Codogné), membri dell’esecutivo insieme ad Annalisa Rampin (Sindaco di Pieve del Grappa), Fabio Chies (Sindaco di Conegliano), Marco Turato (Sindaco di Pederobba), Rossella Cendron (Sindaco di Silea) e Davide Bortolato (Sindaco di Mogliano Veneto). «Siamo stati attaccati dall'opposizione dopo la fuoriuscita di Mogliano dall’esecutivo del Distretto, ma ora Mogliano siede all'interno di un esecutivo ben più importante, che è l’esecutivo di tutta l’Ulss e non solo del Distretto - ha commentato Davide Bortolato - Questo è un importante risultato perché il Patto dei sindaci ha dato fiducia a questa amministrazione. Ringrazio la grande famiglia della Lega per la fiducia nei miei confronti e per aver dato a Mogliano l’importanza che merita. Questo esecutivo ha ora l’importante compito di garantire servizi sociosanitari di qualità nel territorio e di approvare i Piani di zona che definiscono la programmazione sociosanitaria locale».