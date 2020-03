Ospedale San Giacomo: un video per i futuri genitori del punto nascita

Un video per star vicini alle future mamme del Punto Nascita del San Giacomo. Un video che sostituisce i consueti incontri multidisciplinari informativi e le visite in reparto organizzate per le coppie di persone che stanno per diventare genitori.

L’idea è dell’attivo e sempre partecipativo staff dell’Unità operativa semplice di Ostetricia Ginecologia dell’ospedale di Castelfranco Veneto, diretto dal dottor Domenico La Gamba. Così le ostetriche sono diventate anche cineoperatori ed hanno preparato un video in cui si compie una vera visita al reparto e al punto nascita castellano. Nel filmato ad accogliere i futuri genitori l’ostetrica Daiana Bettin che dispensa consigli e informazioni utili alla splendida avventura che stanno per vivere le future mamme e i futuri papà nel Punto Nascita di Castelfranco Veneto. Nell'emergenza in corso nel reparto sono state limitate le visite alle nuove mamme. Ai papà è consentito, invece, di assistere al parto e alle visite successive a mamme e neonati con tutti gli accorgimenti del caso e muniti dei dispositivi di sicurezza.