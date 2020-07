Ampliamento del "Centro di medicina": da lunedì lavori al via

Grazie ad un nuovo piano in sopraelevazione ed alla riorganizzazione interna degli spazi, Centro di medicina Treviso con sede a Villorba raggiunge i 5.300 metri quadrati di superficie. L'avvio dei lavori è fissato per lunedì 13 luglio. Si comincia con l’ampliamento di 800 metri quadrati in elevazione di un piano, portandoli in totale a 3. A supporto un ampio parcheggio di 80 posti auto (40 dei quali già realizzati) a disposizione di pazienti, medici e dipendenti, che andranno ad aggiungersi ai 250 già presenti nell’area. Nei nuovi spazi troveranno posto l'Odontoiatria con 5 riuniti, 12 nuovi ambulatori che andranno a potenziare Specialità quali la Dermatologia, la Cardiologia, la Oculistica e la Ginecologia, con il conseguente implemento dei posti di lavoro, nelle Segreterie e nei back office, e l’aumento dei medici, con una previsione stimata in 60 nuovi addetti.

Si proseguirà con il piano terra dove, grazie alla riorganizzazione dei 300 metri quadrati della piscina, verrà ampliata la Radiologia, con un nuovo Mammografo 3D con Tomosintesi e una nuova Risonanza Magnetica ad alto campo, e potenziata l'Ortopedia e l'Ecografia internistica. Concludendo con il primo piano, dove il Polo Chirurgico avrà una sala operatoria in più dedicata alla Endoscopia (gastro e colon), un nuovo ambulatorio chirurgico e sarà ristrutturata la Sala della Chirurgia Oculistica. Qui sono presenti tecnologie di altissima precisione per la chirurgia refrattiva. Completa il polo chirurgico la sala dedicata a Chirurgia generale e Chirurgia ortopedica.

Ma non è tutto. Nell’area accanto, nel giro di pochi mesi, si è concretizzato anche il recupero di un vecchio fabbricato convertito a Headquarter (Quartier generale di una rete di 33 strutture tra Veneto, Friuli ed Emilia, con 1.400 collaboratori medici e 600 dipendenti) e dello spazio attorno a parcheggio. I nuovi lavori di ampliamento, il recupero dello stabile trasformato in green building a scopo direzionale e i nuovi 80 nuovi posti auto hanno richiesto un investimento complessivo di 5 milioni di euro.