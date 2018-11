Vivere bene, vivere sani: a Villorba si parla della protezione di pelle ed intestino

“Dalla pelle all’intestino, come prendersi cura delle nostre barriere protettive” , è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 16 novembre alle ore 20:30, nell’Aula Magna della scuola media “A. Manzoni”, di Carità di Villorba. Interverranno gli specialisti del Centro di medicina Treviso, che cura la direzione scientifica dell’evento, il nutrizionista e omeopata Alessandro Targhetta e la dermatologa Ilaria Romano. Al centro dell’incontro dedicato alla prevenzione le nostre barriere difensive, come prendercene cura e come proteggerle da agenti esterni. Si parlerà inoltre di alimentazione, dell’importanza di una dieta corretta per la tutela del nostro microbiota, di come si tutela il nostro intestino-pelle e di epidermide. Epidermide che che nella vita quotidiana è esposta a continue aggressioni, come ad esempio l’uso di detergenti troppo aggressivi, il contatto diretto con indumenti in fibre sintetiche o irritanti, l'inquinamento atmosferico, l’esposizione solare, la depilazione e la pratica dei tatuaggi.

«Scopo di questo ciclo di conferenze - ribadisce Francesco Soligo, assessore alle politiche sociali - è di informare i nostri cittadini sull’importanza del rimanere aggiornati sui progressi della medicina e così rinforzare il concetto di prevenzione». L’incontro successivo a quello previsto per venerdì 16 novembre, si svolgerà venerdì 22 febbraio 2019, sempre alle ore 20:30, ma nella Barchessa di Villa Giovannina, a Carità di Villorba. Tema dell’incontro: “Menopausa, perché a 50 anni la vita (ri) comincia”, relatori Pietro Gasparoni (endocrinologo) e Fabio Muggia (ginecologo).