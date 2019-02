Consultorio Centro della Famiglia: confermata collaborazione tra pubblico e privato

George Louis Del Re, nuovo direttore ai servizi sociali dell’Ulss 2, ha visitato martedì 5 febbraio il consultorio socio-sanitario del Centro della Famiglia in via San Nicolò.

«E’ stato un incontro molto proficuo per noi dell’Ulss 2 - ha dichiarato George Louis Del Re - per le collaborazioni che già ci sono e che si possono sviluppare in una prospettiva di integrazione di varia natura, in particolare per quanto riguarda i servizi per la famiglia». Il direttore ha avuto infatti colloqui con rappresentanti del consiglio di amministrazione della fondazione Centro della Famiglia, tra i quali Davide Giorgi, e con diversi professionisti che operano nel consultorio autorizzato dalla Regione e inaugurato alcuni mesi fa. «Per noi l’incontro è stata una grande occasione per presentare il patrimonio a favore della famiglia che stiamo costruendo - ha detto Adriano Bordignon direttore del Consultorio - un patrimonio che vuol essere messo a disposizione di tutto il territorio in modo organico con i servizi dell’Ulss e dei Comuni del territorio».