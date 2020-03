Visite mediche: nuove regole a Treviso per prenotazioni e disdette

Data la particolare situazione legata all'epidemia Coronavirus, e le disposizioni che invitano a rispettare le distanze di sicurezza, l'azienda Ulss 2 invita tutta la popolazione a collaborare al contenimento della diffusione del virus anche con i seguenti comportamenti.

PRENOTAZIONI

Ricorrere il più possibile ai servizi online disponibili nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it, dall’home page “Servizi online” e, in subordine, a quella telefonica per le prenotazioni di visite ed esami. Recarsi agli sportelli dei Centri Unici Prenotazione solo se non utilizzabili altri strumenti per prenotare. Il giorno della visita/esame non presentarsi ad un appuntamento se affetti, voi o un vostro stretto familiare convivente, da sintomi di influenza o comunque da febbre, tosse, raffreddore. Se non vi presentate ad un appuntamento ricordatevi sempre di annullare la prenotazione.

ANNULLAMENTO

Per annullare una prestazione non recatevi allo sportello. E’ possibile disdire una prenotazione contattando il call center del Cup o, per i distretti di Asolo e Treviso, attraverso il servizio online (l’azienda consiglia questo canale) nel sito www.aulss2.veneto.it/"prenotazioni e disdette”. L’azienda invita i cittadini ad attendersi al vademecum, ricordando l’importanza di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e del costante lavaggio delle mani. L'Ulss 2 ringrazia tutti i cittadini per la preziosa e responsabile collaborazione.