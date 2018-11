Visite di prevenzione gratuite grazie al Lions Club

E’ iniziato in questi giorni il programma 2018-2019 del servizio di visite mediche specialistiche di prevenzione gratuite rivolte ai cittadini, condotte a cura dei soci del Lions Club moglianese e con il contributo del Comune di Mogliano Veneto.

«Con un instancabile e qualificato impegno sul territorio – commenta il sindaco di Mogliano Veneto, Carola Arena – il servizio di visite mediche specialistiche gratuite, condotto dal Lions Club moglianese grazie alla presenza di grandi professionisti tra i soci, rappresenta un’attività di grandissimo valore per la comunità e per il benessere dei nostri cittadini. Un compito davvero prezioso, per il quale esprimiamo una profonda gratitudine a tutti i soci del Lions Club di Mogliano Veneto». Melanoma e altri tumori cutanei, glaucoma e misurazione della pressione oculare, tumori della bocca e della gola, disturbi visivi e dentali del bambino dai 4 agli 8 anni, sono gli ambiti in cui si svolgono queste visite mediche specialistiche e screening, mirate a fare informazione e prevenzione.

«Come amministrazione comunale siamo grati al Lions Club di Mogliano Veneto – sottolinea l’assessore alle politiche sociali, Tiziana Baù – per il fattivo supporto dato ai nostri cittadini nel permettere le visite specialistiche anche alle fasce delle persone in difficoltà. Ma lo siamo anche per la stretta collaborazione con i nostri uffici, gli istituti scolastici, ed ancora per l’estrema sensibilità nel saper individuare iniziative sempre molto pertinenti ai bisogni». Quest’anno le visite si svolgeranno al Centro Comunitario Ronzinella, in via Ronzinella 176, sempre di sabato, dalle ore 9 a mezzogiorno. Saranno occupati un totale di 22 sabati, a partire da questo mese di novembre fino a giugno 2019. Le visite dovranno essere prenotate in sede il giorno stesso dalle ore 8.30 (anziché dalle ore 7.00) fino ad esaurimento disponibilità. Esclusivamente per i disturbi visivi e odontoiatrici del bambino vanno preventivamente prenotate al numero 336 457725.