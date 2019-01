Partito il progetto "Coccole e bellezza" per le donne in chemioterapia

E’ partito nell’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale di Vittorio Veneto il progetto “Coccole e Bellezza”, volto a ridurre alcuni degli effetti collaterali delle terapie e ad aiutare le donne alle prese con terapie invasive a recuperare la propria immagine corporea. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’onlus “Amiche per la pelle”, ha visto la creazione di piccoli gruppi di donne colpite da tumore e attualmente in chemioterapia o terapia ormonale: i gruppi sono coinvolti in un percorso nel cui ambito un’équipe costituita da oncologo, psiconcologo estetista e visagista affronta il tema dell’immagine corporea e delle modifiche dovute alla malattia. Nei primi due incontri ci sono state sedute di riflessologia, terapia craniosacrale e trucco. Molto soddisfatte le partecipanti all’esperienza che oggi hanno ricevuto la visita del direttore generale, Francesco Benazzi.