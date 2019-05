Treviso: aperte le iscrizioni agli asili nido comunali

Sono aperte le iscrizioni al servizio degli asili nido comunali. Dal 27 maggio è infatti possibile presentare la domanda di ammissione al portale “Asili Nido” accessibile dal sito del Comune di Treviso, oppure all’Ufficio protocollo di via Municipio (dal lunedì al venerdì con orario 8.30-13 e 15.30-17.30 e mercoledì ore 8.30-17.30; martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 8.30-13) o consegna all’Ufficio Asili Nido di via Cadore n.26 (lunedì ore 15.30-17, mercoledì e venerdì 9-12.30, tel. 0422-658356).

Le iscrizioni potranno pervenire entro le ore 13 di venerdì 21 giugno 2019 per gli asili nido comunali di Fiera (via Leonardo da Vinci n. 8) e Monigo (via Nazioni Unite n. 6) per i minori che, al 1 settembre 2019, abbiano compiuto tre mesi. A partire dal 2 settembre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, a causa dei lavori di miglioramento sismico l’Asilo di Fiera risulterà inaccessibile. Pertanto, i bambini che verranno ammessi alle sezioni dei “lattanti” (bambini fra i tre mesi e i quindici mesi) frequenteranno dalla data di ammissione e sino al 20 dicembre, il nido comunale con sede nella struttura di viale Brigata Treviso (già sede della Scuola dell’Infanzia “Carmen Frova”) mentre, nell’anno 2020, dal 7 gennaio, inizieranno a frequentare l’Asilo Nido indicato nel modulo di conferma. I bambini che verranno ammessi nelle sezioni “Medi” e “Grandi” (età superiore ai 15 mesi) frequenteranno dal 2 settembre 2019 sino al 20 dicembre 2019 l’Asilo Nido di Monigo mentre nel 2020, dal 7 gennaio, l’Asilo Nido Comunale indicato nel modulo di conferma di accettazione. Sarà possibile ritirare i moduli di richiesta di iscrizione all’Ufficio asili nido di via Cadore (laterale di via Montello), ai front office delle sedi municipali di Ca’ Sugana (via del Municipio, 16 e Palazzo Rinaldi (piazza Rinaldi), agli asili nido di Fiera e Monigo, alla BRaT (Biblioteca dei Ragazzi) e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.