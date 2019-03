Università: in Veneto pronte 112 nuove assunzioni per i ricercatori

«Sono ben 112 i nuovi posti da ricercatore universitario in Veneto previsti dal Piano straordinario di assunzioni firmato nelle scorse ore dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti».

A darne notizia è la deputata veneziana della Lega, Ketty Fogliani, componente della Commissione Istruzione che dichiara: «Si tratta di un decreto che si inserisce in altri provvedimenti adottati dal nostro governo a favore dell’università e dell’occupazione: permetterà infatti, con appositi stanziamenti, ad altrettanti giovani di impegnarsi in attività di ricerca e di insegnamento e, dopo tre anni, di passare da ricercatori a professori associati. Questo consentirà non solo un turn over importante dopo anni di immobilismo e nuovi posti di lavoro per i nostri giovani, ma anche un’azione concreta di rilancio e di qualità degli atenei. Le università venete interessate sono: Venezia Cà Foscari con 23 posti, Venezia Iuav con 7, Padova con 58 e Verona 24 posti. A livello nazionale sono in tutto 1.511 i nuovi ricercatori che verranno reclutati e che andranno ad aumentare, finalmente, il numero delle assunzioni all'interno delle università d’Italia, 206 posti in più rispetto al Piano attuato dal governo guidato dal Partito Democratico».