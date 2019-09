Scuole paritarie: il bonus per le famiglie aumenta a 300 euro

Trecento euro di bonus straordinario: è quello che l’amministrazione comunale di Montebelluna ha deciso di mettere a disposizione delle famiglie che hanno iscritto i propri figli alle scuole paritarie.

Una scelta che ricalca quella sperimentale dello scorso anno quando l’iniziativa è stata molto partecipata con oltre 100 domande presentate con un’adesione ben al di sopra delle previsioni. L’incentivo, allora come quest’anno, è stato introdotto su proposta dell’assessorato alle politiche familiari, data l’insufficiente disponibilità di posti nelle scuole dell’infanzia pubbliche montebellunesi che non soddisfano integralmente la domanda di servizio educativo e formativo nella fascia di età 3-6 anni, per cui oltre 300 nuclei familiari residenti usufruiscono dei servizi erogati dalle scuole dell’infanzia paritarie. Interviene il sindaco, Marzio Favero: «Abbiamo coniugato politica del rigore e solidarietà. Dal un lato aiutiamo le famiglie che ne hanno bisogno con le rette e e dall’altro richiamiamo al rispetto del pagamento delle tariffe». Commenta l’assessore all’Istruzione, Claudio Borgia: «Vista la parziale capacità delle scuole dell’infanzia pubblica di dare risposta alla domanda montebellunese e considerata l’alta adesione dello scorso anno, l’amministrazione ha deciso di riproporre questo contributo con due novità: l’innalzamento del valore che passa da 250 a 300 euro permettendo così alle famiglie di coprire due rette mensili, e l’aumento complessivo dello stanziamento, che passa da 12mila a 15mila euro. Mi auguro siano in tanti a poter cogliere questa opportunità che rientra in un’ottica di sostegno alle famiglie che privilegia quelle con un Isee più contenuto e con un maggior numero di figli».

La domanda dovrà essere presentata da un genitore utilizzando l’apposito modulo compilato, sottoscritto e corredato di copia di documento d’identità/riconoscimento valido entro e non oltre il giorno 25 novembre alle ore 23.59 collegandosi al sito www.comune.montebelluna.tv.it. Come lo scorso anno la partecipazione necessita di tre requisiti: la residenza nel Comune di Montebelluna alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione; aver frequentato una scuola dell'infanzia paritaria per almeno 6 mesi nell'anno scolastico 2018/2019 ed un valore Isee minorenni inferiore a 19mila euro. Conclude l’assessore all’Istruzione, Claudio Borgia: «Segnalo inoltre che, grazie ad un importante lavoro di dialogo e interessamento con le famiglie, le morosità per la tariffe del trasporto scolastico sono state fortemente ribassate passando dagli oltre i 3000 euro annui del 2009 a soli 562 euro di quest’anno con un significativo aumento di chi ha deciso di mettersi in regola saldando i debiti nei confronti del Comune. E’ senza dubbio un record storico per il servizio. Va detto che, ad aver reso possibile questo risultato, è stato anche l’aver introdotto un sistema di iscrizione al servizio di tipo annuale, anziché a ciclo scolastico, cosicchè ogni anno le famiglie che intendono iscrivere il proprio figlio al trasporto scolastico devono essere in regola con il pagamento. Infine ricordo anche che, grazie a un sistema di agevolazioni più ampio, il numero di famiglie che negli ultimi due anni hanno potuto beneficiare dei contributi è passato da circa 30 nuclei a 130, con un aumento del 400%. Questo ha senz'altro contribuito anche a mettere le famiglie in una migliore condizione per poter far fronte ai vari pagamenti. Il tutto senza alcun aumento delle tariffe a carico dei genitore».