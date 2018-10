Villorba premia gli studenti virtuosi: pubblicati i bandi per le borse di studio

I bandi di concorso 2018 per l’assegnazione di borse di studio a giovani laureati (finanziate da privati) e per l’assegnazione di borse di studio per la scuola secondaria di primo e secondo grado e Centri di Formazione Professionale (finanziate con risorse comunali) sono stati publicati sul sito del Comune di Villorba.

Sono due le scadenze per presentare le domande e quindi concorrere all’assegnazione delle borse di studio. Il 30 novembre 2018: per le borse di studio comunali riservate alla scuola secondaria di primo e secondo grado e ai centri di formazione professionale; per le borse di studio riservate ai giovani laureati nelle discipline di area scientifiche-tecnologiche (Borsa Ivano Pastro), nelle discipline di area umanistica (Borsa Amedeo Lovat), nelle discipline di area medica e farmaceutica (Borsa Luigi Mazzocato), nelle discipline di area socio-educativa (Borsa Comunica). Il 10 Dicembre 2018: per la borsa di studio “Gruppo bici in viola” riservata ai giovani laureati nelle discipline delle arti figurative, della musica dello spettacolo e della moda, lingue e culture moderne, scienze del turismo, scienze delle attività motorie e sportive; per la borsa di studio “Società agricola nonno Andrea” riservata ai giovani laureati nella triennale di scienze e tecnologie agroalimentari o nella magistrale in scienze tecnologiche agrarie, biotecnologie agrarie, scienze e tecnologie alimentari.