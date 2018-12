Borse di studio ai figli dei soci di Banca Prealpi: venerdì la premiazione

Una serata dove cultura e formazione andranno a braccetto. Venerdì 7 dicembre, a partire dalle ore 20.30 all'auditorium della Banca Prealpi in via La Corona 45 a Tarzo l’appuntamento della rassegna “Banca Prealpi è … cultura” proporrà non solo un momento letterario – musicale ma anche l’annuale consegna delle borse di studio per diplomati e laureati ai corsi triennali e quinquennali che si sono particolarmente distinti nel corso dell’ultimo anno scolastico – accademico. Filo conduttore della serata “Lungo la traccia”, di Luciano Cecchinel, un racconto sull'emigrazione emiliana e veneta oltre ogni retorica d’occasione, interpretato con sensibilità e riconoscenza dall'attore bellunese Sandro Buzzatti, con l’accompagnamento musicale della trevigiana Francesca Gallo, cantante lirica e virtuosa della fisarmonica e Andrea Facchin, cantante e chitarrista.

Nel corso dell’evento, a ingresso libero e aperto a tutti, l’autore Luciano Cecchinel, insieme al Consiglio di amministrazione di Banca Prealpi, guidato dal presidente Carlo Antiga, consegnerà ufficialmente le borse di studio ai soci e ai figli dei soci che si sono diplomati nel corso di quest'anno o che hanno conseguito una laurea triennale o quinquennale nel periodo che va dal primo ottobre 2017 al 30 settembre 2018. Ad introdurre questa sessione il professor Nello Della Giustina, già docente di lettere al liceo e presidente dell’associazione di cultura classica Egidio Forcellini, con una riflessione sul valore dello studio e la funzione della parola.