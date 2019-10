Villorba, borse di studio per giovani laureati: aperto il bando

C’è tempo sino al 16 dicembre per presentare la domanda e concorrere ai bandi 2019 per l’assegnazione delle borse di studio per giovani laureati in differenti discipline finanziate da privati in convenzione con l’amministrazione comunale di Villorba. Le modalità e i dettagli per concorrervi si trovano sul sito del Comune al seguente link oppure presso lo Sportello per il cittadino di Villa Giovannina a Carità.

«Ammonta a 9.100 euro il budget per le borse riservate ai giovani laureati garantito dai finanziatori privati in convenzione con il Comune, ed è di 12.800 euro quello stanziato, già il mese scorso, dall'amministrazione comunale per le borse di studio della scuola secondaria di primo e secondo grado - ha detto Francesco Soligo, assessore al Sociale e Istruzione di Villorba - i cui bandi scadono il prossimo 30 ottobre». Ecco, in breve, quante sono le borse per i giovani laureati, chi le finanzia e per quali discipline: 4 borse di studio intitolate a Ivano Pastro, discipline scientifiche, scientifiche-tecnologiche, ingegneristiche e dell’architettura; 2 borse di studio intitolate ad Adamo Lovat, discipline umanistiche; 2 borse di studio intitolate a Luigi Mazzocato, discipline mediche, farmaceutiche e biotecnologiche; 1 borsa di studio finanziata da Comunica Cooperativa Sociale onlus, discipline socio-educative; 1 borsa di studio finanziata da Francesca Piva (Bici in Viola), discipline sportive, musicali, artistiche, linguistiche e del turismo; 1 borsa di studio finanziata da Società’ Agricola Nonno Andrea, discipline scientifiche e agro- alimentari; 1 borsa di studio finanziata dall'associazione culturale La Brasseria Veneta, discipline economiche; 2 borse di studio intitolate a Domenico Rizzotti, medicina e chirurgia e giurisprudenza con specifiche tesi di laurea.