Campionato scolastico di scacchi, secondo posto per la primaria di Pero

La squadra della classe quinta della scuola primaria “Anna Frank” di Pero di Breda di Piave, si è classificata seconda nella fase provinciale del Campionato Scolastico di Scacchi che si è svolto a Conegliano sabato 9 marzo scorso. Con questo brillante risultato la squadra si è qualificata per la fase Regionale del T ROFEO SCACCHI SCUOLA REGIONALE VENETO organizzato dal COMITATO REGIONALE VENETO SCACCHI che si svolgerà il prossimo 11 aprile a Brendola, in provincia di Vicenza. La scuola di Pero, in collaborazione con le famiglie, da due anni ha scelto di ampliare scelto di ampliare l'offerta formativa con questa nobile disciplina, svolgendo in classe un corso di scacchi con la Società Scacchistica Trevigiana.