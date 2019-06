Istituto Comprensivo di Breda: in pensione quattro docenti e la preside reggente

Il 24 giugno il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Breda di Piave ha salutato quattro colleghe che dopo moltissimi anni di servizio a Breda di Piave, lasciano la scuola per il giusto pensionamento. Si tratta di Afra Zaffalon e Luciana Bresolin, insegnanti alla Primaria Puccini a Breda di Piave, in servizio nell’istituto da oltre 30 anni, di Nadia Todesco, della primaria Anna Frank di Pero, dove vi ha lavorato per 25 anni e della professoressa Bruna Scodeller che ha insegnato lettere alla Secondaria Galilei per più di 20 anni. Queste quattro insegnanti si sono dedicate con grande passione e dedizione al difficile compito di educare e insegnare, riuscendoci in maniera egregia, suscitando l’ammirazione e l’affetto dei colleghi.

Con l’occasione gli insegnanti di Breda di Piave hanno salutato anche Milena Dai Prà, preside reggente dell’Istituto, giunta anche lei al pensionamento. Pur avendo diretto le scuole di Breda per soli due anni, ha trasmesso a tutti la sua professionalità, la sua dedizione alla scuola ed un profondo rispetto per il tutto il corpo docente.