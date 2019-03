Studenti trevigiani in Sardegna per approfondire l'emigrazione veneta

Gli studenti della classe III D della scuola media “A.Manzoni” di Lancenigo” sono ad Arborea per il Campus di attività interculturali tra i due Comuni gemellati.

«Il campus - ha detto Francesco Soligo, assessore ai gemellaggi - era stato concordato in occasione della tradizionale visita autunnale alla città sarda del comitato villorbese. In quell'occasione avevamo infatti definito con il sindaco di Arborea le basi di una convenzione tra le rispettive realtà scolastiche che potesse agevolare gli scambi culturali e le visite didattiche, partendo dal ruolo delle famiglie venete protagoniste delle bonifiche in Arborea». Il Campus, iniziato lo scorso 11 marzo, terminerà venerdì 15 marzo con il rientro a Villorba degli studenti.