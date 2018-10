Studenti lasciati senza carta igienica a scuola: «Situazione insostenibile»

E' una situazione a dir poco problematica quella che emerge dalle parole di una studentessa di quinta superiore iscritta al Duca degli Abruzzi di Treviso. Dopo due anni trascorsi in maniera idilliaca nella sede centrale dell'istituto trevigiano, la giovane A.T. è stata infatti trasferita con i suoi compagni nella succursale "Pollaio", in zona San Pelaio.

Lo scorso anno scolastico, dopo il crollo di un pezzo di soffitto, è stata dichiarata inagibile tutta la parte centrale della succursale. Ad oggi ancora molte classi sono troppo piccole per accogliere il numero di ragazzi presenti e uno degli spogliatoi ha il soffitto letteralmente aperto e d'inverno risulta impossibile adoperarlo mentre le tapparelle in metà delle aule sono inutilizzabili o rotte. A far degenerare del tutto una situazione già di per sé molto grave è stato però il fatto che, a detta della studentessa: «da un paio di settimane la carta igienica nella nostra sede è diventata un elemento molto raro, e in questi ultimi giorni del tutto inesistente. La cosa che mi fa più arrabbiare - afferma la giovane - è che questa scuola viene descritta dalla preside e da molti professori come uno degli istituti migliori di Treviso, che vince concorsi europei, con il numero più alto di eccellenze alla maturità, con professori esperti e studenti tra i più diligenti, con i progetti migliori, con risultati che nessuna scuola nel territorio trevigiano può mai raggiungere. E poi ci dobbiamo portare la carta igienica da casa in quanto a scuola, per motivi sconosciuti, non c'è. Per non parlare del servizio navette che è un vero e proprio disastro soprattutto nei casi in cui ci sono variazioni di orario perché Mom non viene avvisata dalla scuola. Penso che tanti miei compagni la pensino come me ma allora dov'è l'incontestabile perfezione del Duca degli Abruzzi se non pensa nemmeno ai bisogni primari dei suoi studenti? Certe risposte - conclude la studentessa - dovrebbero arrivare il prima possibile dalla dirigenza scolastica».