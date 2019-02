Scuola-lavoro: gli studenti del Cfp acconciano i capelli agli anziani di Casa Marani

Il progetto si chiama Banca del tempo. E sarà un tempo davvero piacevole e costruttivo quello che trascorreranno gli ospiti di Casa Marani tra i banchi del Centro di formazione Professionale di Lancenigo. Quattro mattine nelle quali faranno da “modelli” per gli studenti che si stanno specializzando nel settore acconciatura e in quello estetico. Gli allievi/e del settore acconciatura offriranno servizi di piega a phon ed a bigodini, mentre le allieve del settore estetica garantiranno servizi di manicure e pedicure. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno scambio generazionale, far conoscere e valorizzare una realtà poco conosciuta agli adolescenti e dare alle persone anziane momenti di gioia e serenità, intervenendo con attività pratiche che gli studenti sono in grado di eseguire. Un modo per crescere, per alimentare l’accettazione, il rispetto, la solidarietà verso l’altro, per usare le conoscenze e le competenze per riflettere sulla realtà.

Il progetto parte in collaborazione con l’assessorato al Sociale del Comune di Villorba che metterà a disposizione gratuitamente il pulmino attrezzato per il trasporto di persone in carrozzina. Il trasporto viene effettuato anche con pulmino attrezzato di Casa Marani. Entrambi i mezzi vengono guidati dai volontari dell’Associazione Vivere Insieme di Villorba. Saranno di volta in volta trasportate quattro signore in carrozzina e sei anziane che riescono a camminare. Le sedute di incontro e di benessere dureranno circa un'ora e mezza, secondo questo calendario: - Martedì 19 febbraio si accoglieranno 4 ospiti modelle per l’estetica e 6 per l’acconciatura. - Martedì 09 aprile si accoglieranno 10 ospiti modelle per l’acconciatura. - Mercoledì 17 aprile si accoglieranno 6 ospiti modelle solo per l’estetica. - Venerdì 17 maggio si accoglieranno 4 ospiti modelle per l’estetica e 6 per l’acconciatura. Il progetto è annuale, intanto si svilupperà dal 19 febbraio fino a fine maggio e poi sarà valutato perché possa diventare un appuntamento da ripetere nel tempo. L’iniziativa si avvia sulla scia di un altro bel progetto da poco conclusosi a Casa Marani, che ha visto protagonisti una decina di ragazzi e ragazze dell’Istituto Besta di Treviso, specializzato nella formazione dei servizi socio-sanitari, in collaborazione con la Cooperativa La Esse. Anche in quel caso l’alternanza scuola-lavoro ha trovato la sua applicazione ideale, con una crescita degli studenti sul piano professionale e umano. E con la piena soddisfazione degli ospiti di Casa Marani che mettono in gioco i loro racconti e la loro esperienza di vita.