Castelfranco, approvato il progetto di adeguamento sismico delle medie di Treville

La Giunta comunale ha dato il via libera ieri al progetto esecutivo per la ristrutturazione e l’adeguamento sismico della scuola media "Martiri della Libertà" nella frazione di Treville. Un intervento di 605 mila euro, finanziato per intero con il contributo del Ministero della Pubblica Istruzione e che prosegue il cammino del Governo cittadino sugli interventi negli edifici scolastici. «La nostra attenzione per l’edilizia scolastica rimane massima – commenta il sindaco, Stefano Marcon – perché siamo consapevoli che la scuola deve essere per i ragazzi e tutti gli operatori un luogo sicuro e confortevole dove poter lavorare e crescere».

I lavori prenderanno il via con l’inizio delle settimane delle vacanze estive per non interferire con l’attività scolastica e si divideranno in due diversi stralci incentrati nelle estati del 2019 e del 2020. Quest’anno l’intervento sull’edificio realizzato all’inizio degli anni ’80 prevede l’adeguamento sismico del padiglione nord del complesso, mentre per il prossimo anno i lavori verranno incentrati sul padiglione sud e l’auditorium. A seguito delle analisi storiche del progetto e di una precisa indagine con la realizzazione di un modello in 3D da parte di una ditta specializzata, il personale dell’Ufficio tecnico comunale ha valutato, tra le altre, di inserire dei setti di rinforzo su nuove fondamenta assieme a muratura ad intonaco armato, il tutto con il collegamento della struttura portante.

Il progetto di adeguamento della Media di Treville previsto da giugno 2019 si aggiunge così ai lavori di rinforzo effettuati dall’Amministrazione Marcon alla Primaria di Villarazzo e Salvatronda. In attesa di finanziamento è ora il progetto, già predisposto, per il complesso della scuola media Giorgione.