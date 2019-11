Istituto Cavanis: attese 300 persone al raduno degli ex allievi

Oltre 300 persone parteciperanno venerdì 29 novembre all'incontro annuale della “Cavanis family” all'Asolo Golf Club. La “Cavanis reunion” è ormai un appuntamento fisso da diversi anni, che coinvolge studenti, ex allievi, le loro famiglie, professori in servizio e in pensione.

Continua ad ampliarsi la community del Cavanis che coinvolge persone d’età trasversale tutte accomunate dalla partecipazione al “mondo Cavanis” e dal desiderio di promuovere la scuola. “Un momento per incontrare vecchi compagni di classe e professori, per sostenere la scuola che ci ha formato sia a livello professionale che umano e continua a formare le nuove generazioni”, sottolinea il presidente dell’associazione Ex Allievi Pierpaolo Brombal. L’evento, in collaborazione con il ristorante 28esima Buca dell’Asolo Golf Club, è l’occasione per scambiarsi gli auguri in un’atmosfera prenatalizia, tra intrattenimenti musicali, dj set e lotteria con ricchi premi. Il tutto grazie alla sinergia con l‘associazione “Sola in Deo Sors Cavanis Onlus”. Tra gli appuntamenti in programma, domenica 1 dicembre dalle 10 alle 17 si terrà l’Open Day per scoprire l’Istituto partecipando a laboratori e attività. Dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, il Cavanis durante l’Open Day aprirà le porte al pubblico per far conoscere le novità.