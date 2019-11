Cfp di Fonte: in arrivo quattro giornate di scuola aperta

Il Centro di formazione professionale (Cfp) Opera Monte Grappa organizza per sabato 23 e 30 novembre, sabato 14 e domenica 15 dicembre le giornate di scuola aperta meglio conosciuti come “Open day” per far conoscere a studenti e famiglie l’offerta formativa.

Questi gli orari: sabato 23 e 30 novembre e sabato 14 dicembre dalle ore 15 alle 18; domenica 15 dicembre dalle ore 9 alle 12. I corsi proposti dalla scuola sono i seguenti: operatore autoriparatore, elettrico, carrozzeria, termoidraulico, turistico, meccanico, addetto alle vendite. Più di 20 i laboratori all'avanguardia completamente equipaggiati che offrono ogni anno ad oltre 600 giovani, la possibilità di frequentare corsi interamente gratuiti sviluppati su base triennale e finalizzati al raggiungimento della qualifica di terzo livello EQF (Quadro Europeo delle Qualificazioni).

«Attraverso queste giornate - spiega il direttore generale Andrea Mangano - offriamo la possibilità ai ragazzi che finiscono le scuole medie e alle loro famiglie, di venire a visitare la scuola con percorsi guidati da parte dei nostri docenti. Ognuno può così vedere i laboratori, le aule e gli spazi ricreativi». «Il Cfp resta fedele alla sua matrice cristiana – aggiunge don Paolo Magoga, presidente della Fondazione Opera Monte Grappa – visto che è nato in ambito ecclesiale alla fine degli anni '50 da un progetto di 27 parroci della pedemontana. A tutt'oggi, attraverso le aziende sanitarie locali del territorio, offriamo anche a ragazzi e ragazze con difficoltà certificate, la possibilità di frequentare percorsi formativi personalizzati che consentono di imparare un mestiere e aumentare la propria autonomia».