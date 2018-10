Collegio Pio X: porte aperte nel fine settimana

Ritorna il ‘Porte aperte’ del Collegio Pio X con il tema ‘Protagonisti del proprio tempo’, rivolto a giovani e famiglie. Sabato 27 ottobre dalle 14.30 alle 18 sarà possibile visitare la sede di Borgo Cavour e ricevere tutte le informazioni relative all’offerta didattica per scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola media, licei, Pio X International.

Studenti e docenti saranno presenti nelle diverse aule per illustrare i percorsi didattici e dare risposte ai quesiti che, come gli anni precedenti, anche quest’anno potranno essere numerosi. Il Collegio ha infatti arricchito la propria offerta formativa e i servizi agli studenti. Una caratteristica condivisa dai professori e dagli alunni è il particolare entusiasmo per essere partecipi ad un progetto di comunità scolastica in crescita. In controtendenza sugli altri istituti, il Pio X ha infatti raccolto per l’anno scolastico iniziato a ottobre più iscritti dell’anno precedente. All’Infanzia, Primaria e Media il numero degli iscritti ha raggiunto il ‘tutto esaurito’ dei posti disponibili, come l’anno precedente. Maggiori disponibilità invece c’erano ai licei, e qui le iscrizioni sono aumentate. Alla stessa ora del giorno dopo, domenica 28 ottobre, ‘Porte Aperte’ nella sede di Via Terraglio 39, Istituto Maria Bambina.