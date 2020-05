Studente trevigiano vince il primo premio del concorso dedicato a Mario Rigoni Stern

Il progetto di Caro Borsato, studente al primo anno del ‘Pio X Internaional’, ha vinto il premio del concorso Unpli, Regione, ufficio scolastico regionale. La ricerca è stata condensata in un filmato di 12 minuti, ha sviluppato il tema scelto “Itinerario turistico – Gioventù di Mario Rigoni Stern” e raccoglie e racconta, accompagna e illustra il sentiero dello scrittore partendo dall’aeroporto di Asiago e fino alle montagne scavate dalle trincee della Guerra mondiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La trasposizione cinematografica indugia infine nel centro di Asiago, segnalando le case care allo scrittore, quelle di famiglia e quelle degli amici affezionatissimi. Belle immagini di paesaggi e dei fitti boschi, realizzate anche con droni, avvolgono lo spettatore e lo immergono alla scoperta di una bellezza naturale, rivista oggi con gli occhi e attraverso le parole di Mario Rigoni Stern. Il lavoro si colloca nel secondo del tre ambiti indicati dal bando del concorso, la ricerca storico-artistica, ha radici in un lavoro iniziato ancora durante la terza media e concluso quest’anno e giudicato meritevole del premio di 500 euro. Carlo Borsato è stato accompagnato nelle fasi iniziali dai professori Piero Gatti e Romina Pioli e in quella conclusiva dalla professoressa Rebecca De Lancastre, docente al Pio X International e referente per il primo biennio del percorso quadriennale, presente al Pio X da sette anni e che offre certificazione di Cambridge e il diploma di baccalaureato internazionale (IBO).