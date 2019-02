Un concorso di poesie in francese per ricordare il professor Luigi Pianca

È in pieno svolgimento il concorso “Jouons avec les mots: les Acrostiches” organizzato dall’Alliance française trevigiana per ricordare il noto docente di francese Luigi Pianca e riservato agli allievi delle medie (categoria A) e del biennio delle superiori (categoria B). La commissione, composta da Anna Pianca come presidente e da Loredana Lorenzato, Liliana Lolato, Gianfranco Casaro e Marie Christine Favero, riunita con la presenza anche della presidente dell’Alliance Silvia Paganini Pianca e di Maria Angela Magoga, ha definito i criteri di valutazione degli elaborati di gruppo che saranno redatti mercoledì 20 febbraio sotto la sorveglianza dei rispettivi docenti.

Al concorso hanno aderito nove istituti: cinque per la categoria A e quattro per la B.La commissione avrà circa un mese per dare il proprio giudizio; la nomina dei vincitori è prevista per il 27 marzo, alle 16, nella sede dell’Alliance all’istituto Mazzotti. Il premio, consegnato il 10 maggio alle 18 nella sede del “Mazzotti”, prevede la versione stampata dell’acrostico dei due allievi vincitori e anche le due insegnanti dei gruppi primi classificati riceveranno una copia stampata della poesia vincitrice. Riconoscimenti anche ai due concorrenti che saliranno sul podio. Infine a tutti i vincitori sarà consegnata una maglietta dell’Alliance française, mentre un attestato di partecipazione insieme con un ricordo della manifestazione sarà assegnato a tutti i concorrenti. Per concludere tutte le insegnanti referenti dei due gruppi di alunni vincitori riceveranno l’iscrizione all’Alliance française per l’anno 2019-20.