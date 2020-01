L'anno educativo del centro per l'infanzia "Il Giardino" partirà il 1° settembre

«Il Centro Infanzia Il Giardino il 1 settembre 2020 avvierà regolarmente il proprio anno educativo, nei suoi locali di Villa Zaina di Conegliano -comunica Francesco Chiesura, portavoce del Gruppo Genitori #InsiemeNoiPossiamo- Non credo esista modo migliore per esprimere, con sincera emozione, quello che è stato l'esito di questi cinque giorni di alacre lavoro portato avanti dai genitori della scuola. Un esito per nulla scontato ma profondamente sperato. Sapere che i nostri figli potranno continuare il proprio percorso educativo con le loro maestre, nei locali che ben conoscono, ricevere i medesimi eccellenti servizi, penso sia il giusto coronamento dell'impegno profuso a difesa di un'istituzione per noi unica ed insostituibile». L'accordo raggiunto tra la Cooperativa Insieme Si Può Onlus e i genitori dei bambini frequentanti è il ragionevole aumento della retta mensile (pari a 50 euro fatte salve le riduzioni previste dal regolamento della scuola) e l'istituzione di un tavolo permanente il cui obiettivo principale sarà il coordinamento delle attività in un'ottica della continuità del progetto formativo.

«Ieri sera la stragrande maggioranza dei genitori chiamati ad esprimersi ha confermato la propria volontà a proseguire, riponendo incondizionata fiducia nel servizio, nel lavoro educativo quotidianamente portato avanti dalle maestre e dal personale tutto della struttura -commenta Raffaella Da Ros Presidente della Cooperativa Insieme Si Può Onlus- Siamo rimasti profondamente colpiti dalla risposta messa in campo dai genitori a fronte dell'iniziale comunicazione di reale difficoltà. Per questo motivo ci siamo convinti ad accettare un confronto e in quel contesto individuare quelle soluzioni ben accettate dalla maggioranza dei genitori».

All'incontro ha partecipato anche l'Assessore alle Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Conegliano Gianbruno Panizzutti che commenta: «E' un risultato straordinario! Colgo l'occasione per ringraziare a nome mio e dell’Amministrazione comunale la Cooperativa Insieme Si Può e in particolare i genitori per quanto realizzato in così poco tempo, arrivando attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro unito e motivato a costituire un importante esempio di partecipazione civile da parte di una comunità attiva in grado di trovare soluzioni ad un problema cogente e concreto».

Questa mattina, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si è assunto la responsabilità di confermare l’impegno di Insieme Si Può a proseguire nelle attività del Giardino. La decisione è quindi definitiva. “Abbiamo ritenuto doveroso rispondere positivamente alle dimostrazioni di stima e fiducia e al concreto impegno a sostenerci che ci sono venute dai genitori e dall’Amministrazione Comunale. Li ringraziamo perché per noi è un’attestazione importante e un grande riconoscimento per il nostro lavoro. Ce la metteremo tutta, ancora una volta, facendo squadra con la Comunità, come è da sempre nel nostro stile.” Sono state le parole della Presidente al termine della seduta.