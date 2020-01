Sabato 25 gennaio scuola aperta all’istituto “F. Da Collo” di Conegliano

Sabato 25 gennaio scuola aperta all’Isiss “F. Da Collo” di Conegliano. L’iniziativa ha lo scopo di orientare gli studenti che dovranno scegliere il corso di studi del prossimo anno scolastico e le rispettive famiglie. Dalle 14.30 alle 17.30 saranno presentati agli studenti di Terza Media e alle loro famiglie il Liceo Linguistico e l’Istituto Tecnico per il Turismo. In particolare saranno illustrati l’organizzazione della scuola, le materie del liceo linguistico e del turistico. Sarà inoltre possibile effettuare una visita guidata dell’istituto. A guidare gli studenti e i genitori alla conoscenza della struttura scolastica, dei laboratori e dei contenuti disciplinari saranno i docenti e gli alunni dei due indirizzi scolastici.

L”Open day” inizierà con l’intervento del Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Gioffrè, che accoglierà genitori e alunni in Aula Magna. Seguiranno gli interventi di diversi docenti con il contributo di studenti che accompagneranno in visita gli ospiti e racconteranno la propria esperienza. I docenti presenti forniranno tutte le informazioni sulle varie discipline, sulle numerose iniziative organizzate dalla scuola, dai soggiorni all’estero agli scambi culturali, dagli stage alle attività sportive.

Chi non potrà esserci sabato, avrà la possibilità di visitare la scuola con la referente all’orientamento prof.ssa Tiziana Bortoluzzi, previo appuntamento al numero 0438/63566. La Segreteria alunni è a disposizione anche per le famiglie che stanno incontrando difficoltà con l'iscrizione on line: per informazioni e supporto è a disposizione la sig.ra Agata, tel 0438/63566.