Gestire lo stress ai tempi del Coronavirus

Questo periodo così sfidante, a cui non eravamo preparati, è una fonte incredibile di stress, di ansia e di paura. Tutti noi ci siamo ritrovati a modificare le nostre consuetudini e a perdere i nostri punti di riferimento e, abituati a condividere la giornata, i successi e gli insuccessi con colleghi e collaboratori ci troviamo d’un tratto soli, incapaci di pianificare il futuro prossimo. CIMBA, consapevole della situazione, ha voluto mettere a disposizione a titolo completamente gratuito i propri strumenti, basati sulle ultime scoperte in campo delle neuroscienze e sviluppati dal comitato tecnico-scientifico, a tutte le aziende italiane. A partire da Martedì 17 Marzo sul sito BEYOURBEST.IT è possibile trovare dei contenuti dedicati alla gestione dello stress, per capire come funziona il nostro cervello e riconoscere i suoi messaggi ingannevoli, allenare e sviluppare la resilienza e per implementare nuove e sane abitudini nella vita di tutti i giorni a difesa del nostro benessere emotivo e cognitivo, anche in un periodo assurdo come questo. Un percorso. 4 moduli in totale, in uscita a cadenza settimanale, che ci aiuteranno a scoprire come affrontare al meglio questo momento attraverso articoli di esperti e neuroscienziati, contributi video, test, esercizi praticabili facilmente da tutti e assestement utili per migliorare le nostre reazioni e il nostro umore. Questo vuole essere uno strumento che le aziende possono offrire ai loro dipendenti per sentirsi meglio e ancora parte di una squadra forte che è attenta al loro benessere. Trasformare questo momento incerto in un’occasione per migliorarsi è possibile. Cimba vuole aiutarvi a farlo. Per accedere ai corsi è necessario registrarsi al sito www.beyourbest.it Per informazioni scrivere una e-mail a bassso@cimba.it

PROGRAMMA 17 Marzo: La gestione dello Stress ai tempi del Coronavirus 24 Marzo: I messaggi ingannevoli del Cervello 31 Marzo: Le nostre abitudini possono cambiare? 07 Aprile: Buoni propositi per ripartire