Doposcuola in H-Farm: laboratori aperti a tutti i ragazzi del territorio

H-Farm apre le porte a tutti i ragazzi del territorio con un nuovo ciclo di corsi pomeridiani dedicati a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 16 anni. Tante le attività proposte: dai “classici” coding e robotica, fino a yoga e mindfulness, reporter sportivo, scuola di recitazione e multimedia, passando per la ricostruzione in 3D delle orme dei dinosauri e le tecniche di creazione di una radio.

Ideate dal team di educatori di H-Farm, che dal 2011 propone corsi di formazione per ragazzi, quest’anno i corsi sono progettati in collaborazione con alcune realtà locali come De’ Longhi Treviso Basket, Offi-cine Veneto, Geomodel e Cooperativa Comunica. I doposcuola sono l’occasione per gli studenti di dedicarsi alle loro passioni personali, continuando ad apprendere in modo creativo e attraverso la metodologia dell’imparare facendo (learning by doing) superando la didattica frontale e promuovendo il lavoro in team e per progetti. Di seguito una breve descrizione dei corsi offerti: