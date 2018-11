Più inglese per tutti: al Pio X corsi per bambini dai 2 ai 19 anni

Nelle classi Primavera e Infanzia del Collegio Pio X l’insegnamento dell’inglese è ora senza eccezioni. Sarà infatti presente in tutte le sezioni già da inizio del prossimo anno scolastico, sia in quelle di Borgo Cavour sia in quelle di Via Terraglio.

In più, i moduli esistenti di English Plus sono stati potenziati per tutti e, inoltre, sono anche stati avviati nuovi laboratori di motricità e di scienze con l’insegnante di madre lingua. Queste le decisioni del Consiglio di Istituto che ha reso omogenea la proposta formativa, ha dato risposta alla sollecitazione di numerose famiglie e ha fatto tesoro delle caratteristiche proprie dell’infanzia. In questa fascia di età, infatti, le forme di comprensione ed espressione vengono apprese quasi inavvertitamente attraverso la metodologia che assegna al gioco un valore strategico. La didattica dà quindi spazio alla dimensione operativa della lingua, utilizzata per costruire, inventare, esplorare. «Il Collegio Pio X si è caratterizzato già da tempo per aver introdotto i percorsi English Plus a tutti i livelli della scuola dell’obbligo, dalla primaria alla secondaria superiore - afferma il rettore monsignor Lucio Bonomo - e continua a investire risorse in questo progetto perché è un bisogno del territorio e perché ci crediamo insieme alle famiglie e ai docenti». Quindi, dal prossimo anno scolastico i bimbi di Primavera e Infanzia saranno tutti inseriti nel percorso di English Plus. Il laboratorio di motricità e quello di scienze, le due nuove attività con insegnante madrelingua inglese strettamente curriculari, attribuiscono ai bimbi uno spazio/tempo per esplorare, osservare, descrivere fenomeni naturali grazie alle uscite in giardino, al diretto contatto con oggetti, ambienti e animali. Nel dettaglio, per l’età di 2 anni sono previsti tre moduli settimanali (circa un’ora ciascuno) di English Plus, che poi crescono con l’età dei bimbi, fino agli otto moduli per quelli di 5 anni. In questo ultimo anno, quello dei ‘grandi’, i bimbi vengono anche avviati alla lettura e alla scrittura, in preparazione della scuola Primaria presente nello stesso edificio.