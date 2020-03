Coronavirus: Cooperativa Comunica sposta tutti suoi corsi online

L'attività della Cooperativa Comunica al servizio dei giovani non si ferma: grazie alla possibilità di restare in contatto con le famiglie che usufruiscono dei servizi di Tempo Integrato (doposcuola) tramite il web, ha già attivato da qualche giorno sul suo sito internet una pagina "Gioca e Impara con Comunica" dove trovare giochi, esercizi, letture per i bambini e i ragazzi così da dare continuità alla normale attività pomeridiana.

Inoltre gli operatori del Tempo Integrato dalle loro case stanno realizzando una serie di video a tema (inglese, disegno, musica, teatro, cucina, letture animate, storie, giochi, tutorial di attività manuali) che da lunedì verranno messi on line sulla pagina Facebook Comunica Cooperativa, sul sito della Coop e sul canale YouTube di Comunica a scadenza fissa nel pomeriggio, così da mantenere la vicinanza con i bambini, i ragazzi e le loro famiglie, dando loro spunti e la possibilità di tenersi impegnati a casa con interessanti attività di formazione e intrattenimento. Ci sono in fase di realizzazione video realizzati dagli esperti operatori di Comunica che spiegano ai bambini in inglese come cucinare dei dolci assieme ai genitori, video di tutorial di disegno per bambini, altre clip su tutorial per lavoretti manuali da fare a casa, su musica da "inventare" a casa (es. body percussion) divertendosi, attività di teatro/recitazione e tante semplici storie ed esperienze da ascoltare in questi giorni da passare a casa. Si trovano da lunedì su Facebook e sul sito della Cooperativa Comunica, oltre che sul canale YouTube. La Cooperativa Comunica, alla luce delle disposizioni delle autorità sulle misure di contenimento dell'emergenza-Coronavirus, ha informato gli utenti che da questa settimana ha interrotto le attività "frontali" di ripetizioni "Al Buon Studio" dirottando gli iscritti che già usufruiscono del servizio alla modalità telematica "online".