Violenza di genere, Scuole e Comuni promuovono un corso per insegnanti

Prenderà il via venerdì 9 novembre alle ore 15.00 con l’incontro sul tema “La violenza nella vita di ragazzi e ragazze, quali modelli di relazione per le nuove generazioni? Conoscenze e pratiche per la prevenzione e l’intervento a scuola” il percorso di formazione per insegnanti sul tema della violenza di genere promosso dai Comuni di Vittorio Veneto e di Conegliano con la Rete Interistituzionale per la promozione del benessere delle scuole di Conegliano e il Centro Anti Violenza Vittorio Veneto. È ancora possibile iscriversi compilando entro giovedì 7 novembre l’apposito form nell’homepage del sito del Liceo Marconi di Conegliano www.liceoconegliano.gov.it. La partecipazione è gratuita.

Ai docenti che frequenteranno almeno due incontri, verrà rilasciato un attestato valido per gli usi previsti dalla direttiva MIUR 170/2016. I tre incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna del Collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto (Via del Fante n. 231) con orario 15.00 – 18.00 e prevedono il seguente programma:

Venerdì 9 novembre 2018

“La violenza nella vita di ragazzi e ragazze, quali modelli di relazione per le nuove generazioni? Conoscenze e pratiche per la prevenzione e l’intervento a scuola”. Relatrice: dott.ssa Lucia Beltramini (Psicologa, Ricercatrice e Formatrice esperta nei temi della violenza su donne e minori, Docente del corso di “Violenza alle donne e ai minori”, Dipartimento Universitario di Scienze Mediche e Chirurgiche presso l’Università di Trieste).

Lunedì 26 novembre

“Minori in situazioni di pregiudizio: per una prevenzione possibile”. Relatrice: dott.ssa Michela Possamai (Laureata in Filosofia e Psicologia educativa e clinica, Dirigente Scolastico, Docente in psicopedagogia della prevenzione dell’abuso e del maltrattamento sui minori presso lo IUSVE di Venezia)

Mercoledì 12 dicembre

“Normativa, servizi e risorse attive sul territorio per la prevenzione, la sensibilizzazione e il supporto alle vittime di violenza di genere. Corrette modalità di accesso”. Relatrici: Ass. Sociale Patrizia Marcuzzo (Responsabile Unità Operativa Complessa Centro Diurno e Centro Antiviolenza del Servizio Interventi di Prossimità e Centro Donna del Comune di Venezia) dott.ssa Sara Monte (Psicoterapeuta, Psicologa Centro Anti Violenza Vittorio Veneto).

Gianbruno Panizzutti assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili dichiara: “Un percorso nato dall’esperienza positiva di quello svoltosi a Conegliano l’anno scorso e organizzato dalla Rete Interistituzionale per la Promozione del Benessere in ambito Scolastico, rete molto attiva e fondamentale per il territorio e i nostri ragazzi con capofila il Liceo Marconi di Conegliano. La prevenzione nelle scuole relativamente a queste problematiche è fondamentale e avere insegnanti preparati e informati su queste tematiche può certamente fare la differenza”.