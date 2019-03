Al via i corsi serali per assistenti in casa di riposo e baby sitter

Si arricchisce di un nuovo corso serale per adulti l’offerta formativa del Centro di Formazione professionale Opera Monte Grappa di Fonte. Sono infatti aperte le iscrizioni al nuovo corso serale di “Assistente alla famiglia e baby sitter”.

Il corso è particolarmente adatto per chi desidera intraprendere attività di privata assistenza in case di riposo o in ambito domiciliare, oppure desidera prendersi cura in modo più professionale dei propri familiari. Il corso prevede anche un modulo pediatrico con regole base di comportamento per l’assistenza ai piccoli, nonché la conoscenza delle malattie infantili e gli accorgimenti da tenere in caso di urgenze. Le lezioni affronteranno tra l’altro gli aspetti organizzativi delle Ulss, elementi di geriatria, alimentazione e igiene, farmaci e anziani, il movimento e la persona anziana, le situazioni a rischio, l’assistenza al morente nonché elementi di pediatria come le malattie e le cure del bambino ovvero le regole base per essere baby sitter competenti. Al corso possono partecipare tutti e se stranieri essere a conoscenza della lingua italiana ed essere in regola con il permesso di soggiorno. La durata è di 32 ore; al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di merito dopo il superamento del test finale.

«Nostro obiettivo è dare un aiuto concreto a chi è in difficoltà – sottolinea Andrea Mangano direttore generale del Cfp - Stiamo infatti allargando la nostra offerta formativa perché diverse persone ogni giorno ci chiedono informazioni sui nostri corsi serali. Infatti sono sempre più numerose le persone che hanno alle spalle tanti anni di lavoro, ma non abbastanza per andare in pensione, che con la perdita del lavoro hanno difficoltà a ricollocarsi. Noi cerchiamo di offrire una opportunità proponendo percorsi di aggiornamento in ambiti lavorativi che spaziano non solo nella meccanica auto e bici, nell’elettrico o nel termoidraulico, ma appunto anche nel sociale. Abbiamo anche uno sportello di Informalavoro gratuito e in contatto con i Servizi sociali di nove Comuni del territorio. Nei prossimi giorni inizieremo i corsi serali sull'uso delle macchine utensili, sul programma di disegno tecnico Autocad e sulla saldatura». Info, costi e iscrizioni al 392.9326307 o su www.cfpfonte.it.