L'educazione civica nelle scuole è legge, Colmellere esulta

Costruiamo il futuro dei nostri ragazzi anche grazie all'insegnamento dell’educazione civica nelle scuole materne e superiori. La legge è stata approvata giovedì 2 maggio alla Camera e sarà applicata già a partire dal prossimo anno, a settembre.

Il progetto, proposto da Massimiliano Capitanio, fonde 16 proposte di legge presentate da varie forze politiche, più le istanze di Anci e Lions Club. L’educazione civica diventa così materia curricolare, con presenza agli esami finali dei vari cicli di studi e votazione in pagella. «Credo che ci sia bisogno di tornare a parlare di regole e doveri, e di “educare ad essere” - ha commentato la deputata trevigiana della Lega Angela Colmellere, che ha seguito e fortemente lavorato per questo progetto - La consapevolezza del ruolo attivo di ognuno di noi, del funzionamento delle Istituzioni, dell’apporto che si può dare fin da bambini alla società, siano temi da riportare subito al mondo educativo, cioè la scuola. Troppo spesso i ragazzi dicono ‘io ho diritto’, ‘io posso’, mentre ‘io devo’ è molto più difficile. È difficile imparare il rispetto, come vediamo nei social e nei casi di bullismo, cyber bullismo, violenza e vandalismo. L’educazione civica può dare la sicurezza di regole certe, il senso di appartenenza alla comunità, la consapevolezza di un contesto sociale e il senso civico che deriva dalla fondazione della Costituzione. Grazie a questa legge auspichiamo che i giovani possano maturare la sicurezza di appartenere ad un Paese democratico ed unito nei valori fondamentali. Di fatto costruiamo il futuro, ponendo alla base la cultura del rispetto”.