Engim Oderzo premiato a Job Orienta

Si intitola “L’App che insegna e studia con te” il progetto, presentato da Engim Oderzo nell’ambito delle attività legate alla fiera Job Orienta, che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha voluto premiare con un riconoscimento pubblico e con un compenso in denaro proprio in occasione della kermesse dedicata a orientamento, scuola, formazione, lavoro che si svolge in questi giorni nella città scaligera.

Il riconoscimento consegnato dal presidente dell’associazione italiana per l’Informatica e il calcolo automatico Roberto Ferreri alla presenza dell’assessore regionale Elena Donazzan e del dottor Nicola Boscarato, gratifica il lavoro di un team composto da 18 allievi, di cui 11 maschi e 7 femmine, 3 dei quali ragazzi stranieri. e coordinato dalla professoressa Christine Gaiotti. «Siamo tutti soddisfatti e orgogliosi del lavoro dei nostri ragazzi - ha commentato la direttrice Michela Grespan - evidentemente questo territorio è in grado di stimolare e promuovere talenti. Su questo obiettivo l’Engim sta focalizzando gli sforzi per preparare ragazzi formati ad entrare nel mondo del lavoro. Confidiamo che negli open day di dicembre e gennaio, non solo le famiglie dei ragazzi ma anche numerosi imprenditori vengano a visitare le nostre classi e nostri laboratori per conoscere ancora meglio il nostro lavoro». Engim Oderzo è stato l'unico istituto premiato nella provincia di Treviso, ha raccolto il favore della giuria per aver presentato un progetto originale di alta complessità e innovazione didattica. Non meno importante, è stata valutata con favore anche la capacità di partecipazione degli studenti e la loro capacità di collaborare con una forte predisposizione al problem solving.