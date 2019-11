Al Pio X torna la Fiera delle università: simulazioni per i test di ammissione

L’università di Siena ha scelto ‘University Fair’, organizzata dal Pio X sabato 16 novembre dalle 10 alle 16, per offrire direttamente a Treviso la prova di ammissione alla facoltà di Giurisprudenza. Nel pomeriggio infatti, dopo una lezione universitaria, si svolgerà dalle 15.30 alle 16.30 il test ufficiale per entrare a Giurisprudenza di Siena.

È questo il prezioso riconoscimento a ‘University Fair’, la Fiera delle Università, da alcuni anni presente nel Veneto e che sceglie con attenzione la location, là dove gli studenti del quinto e del quarto anno delle Superiori hanno facilità di accesso, ragazzi spesso accompagnati a Treviso con pullman organizzati dagli Istituti più lontani. L’offerta didattica è rappresentata da 28 università, delle quali 19 sono straniere, che andranno a animare i saloni del Collegio Pio X con persone e stand, stendardi, materiale esplicativo, video. Quest’anno ci sono belle novità dall’Europa e dal mondo: saranno presenti la University of the Arts London (al secondo posto al mondo per Art & Design), la University of British Columbia (tra le top 40 di tutto il mondo), la Florence University of the Arts, la Europe Business School (ESPC) con campus a Berlino, Londra, Madrid, Parigi, Torino, Varsavia e l'Università Politecnica delle Marche, prima volta di un Politecnico. University Fair è aperta alle scuole di Belluno, Vicenza, Verona, Padova, Venezia, Vicenza e Treviso, e segnalata a ben 104 istituti, con vantaggi di rilievo per gli studenti: chi sceglierà 'ateneo senese potrà affrontare direttamente la prova di ammissione (previa prenotazione) e chi opterà per le università di Padova, di Venezia e della Bocconi di Milano potrà cimentarsi nelle simulazioni dei test di ingresso. Lo studente ha quindi la possibilità di prendere dimestichezza con le prove successive che potrà poi affrontare con minore stress. Il programma della giornata di sabato è strutturato in workshops e seminari, dai quali scaturiranno poi i contatti diretti tra liceali ed esperti delle singole università. Prima ci si informa, poi ci si apre al dialogo e ai chiarimenti in un clima di completa cordialità.