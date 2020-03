Villorba: stanziati oltre 64mila euro di finanziamenti per le scuole comunali

L’amministrazione comunale di Villorba in questi giorni di emergenza ha ritenuto necessario continuare a sostenere il sistema educativo e scolastico comunale, fondamentale per il benessere sociale ed economico dei giovani.

Con una recente delibera di Giunta sono stati assegnati finanziamenti per un importo complessivo di 64.400 euro a sostegno del Piano dell'Offerta Formativa, delle spese di funzionamento e sussidi per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Villorba. In questo contributo è compreso il supporto ai progetti generali relativi alle aree Benessere, Cittadinanza (Consiglio Comunale Ragazzi), Linguistica, Scientifica (giochi matematici), Espressiva; ai progetti di plesso (Viaggio tra suoni e strumenti, Orchestri di fiati d’istituto, Segni colore e forme); al bonus gite; al funzionamento e al materiale di cancelleria e pulizia.