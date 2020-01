"Il tuo futuro avanti veloce": l'opera "Monte Grappa" allarge le sue attività

“Il tuo futuro avanti veloce”: con questo slogan la Fondazione Opera Monte Grappa conosciuta nel territorio perché da decenni gestisce il Centro di Formazione Professionale (Cfp) di Fonte allarga le proprie attività, rinnova la propria immagine e il sito internet. «Abbiamo definito gli ambiti su cui opererà la Fondazione – afferma il presidente don Paolo Magoga -. Il primo e centrale è da sempre l’ambito della scuola sempre più impegnata a proporre un’offerta formativa al passo con lo sviluppo delle tecnologie e dei bisogni del mondo imprenditoriale ed economico. Accanto ad esso e ad esso collegata è l’esperienza che si sta consolidando nel tempo, ovvero, il capitolo dedicato al lavoro con i corsi post diploma, i corsi serali per adulti, l’assegno lavoro e lo sportello informa lavoro. Il terzo ambito sviluppa i progetti di finanziamento europei dedicati alla formazione e alle aziende. Un quarto ambito, quello in cantiere, è relativo ai servizi alla persona e alla famiglia con percorsi di sostegno per quelle situazioni di disagio e difficoltà da sempre presenti nel Dna della Fondazione. E’ un desiderio -conclude don Magoga- che nasce dal nostro essere realtà di matrice cristiana che desidera il bene di ogni uomo. Non dimentichiamo che sono sempre maggiori le urgenze del mondo di oggi soprattutto se pensiamo al diritto al lavoro e all’istruzione».

Il nuovo logo intende dare un senso di avanzamento e progressione tramite il richiamo grafico di due triangoli che risultano di facile comprensione e che riprendono l’inconfondibile icona con la funzione di “fast forword” o “avanzamento veloce”. Il messaggio viene ulteriormente sottolineato dall’utilizzo del “payoff” “Il tuo futuro avanti veloce” che accomuna tutte le attività della Fondazione: fornire e realizzare un futuro migliore per studenti, aziende e comunità.

La storia della Fondazione Opera Monte Grappa risale al 1955 quando su iniziativa di mons. Erasmo Pilla e del parroco di Fonte don Luigi Ceccato con 27 parroci della zona pedemontana del comprensorio del Grappa, fu costituita la scuola di formazione. Erano gli anni in cui il territorio vedeva molti giovani costretti ad emigrare nella speranza di trovare un'occupazione ed un livello di vita più dignitoso. Oggi il Cfp accoglie 600 giovani a cui offre sette corsi interamente gratuiti, dal meccanico al termoidraulico, al marketing di vendita, sviluppati su base triennale e quadriennale finalizzati al raggiungimento della qualifica di terzo livello EQF (Quadro Europeo delle Qualificazioni).