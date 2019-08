Cfp di Fonte, lunedì 2 settembre incontro per famiglie e nuovi iscritti

Le vacanze scolastiche stanno finendo e le scuole si organizzano in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Al Cfp (Centro di formazione professionale) di Fonte particolare attenzione viene posta alle famiglie e allievi nuovi iscritti attraverso un incontro che avrà luogo presso la scuola lunedì 2 settembre in due orari: alle ore 9 e alle ore 11. Le lezioni inizieranno quindi mercoledì 11 settembre per le classi prime, seconde e terze. Le classi quarte inizieranno mercoledì 18.

«Faremo una presentazione della scuola sia sotto il profilo valoriale che tecnico didattico -precisa il direttore generale Andrea Mangano- Siamo pronti ad iniziare il nuovo anno tenendo ferme le nostre linee guida che vuol dire: valore della persona, rispetto della sua libertà e dei suoi valori, sviluppo delle sue attitudini e capacità, rispetto delle regole di convivenza. La nostra scuola – continua Mangano - è sempre più proiettata in una dimensione europea della formazione: ogni anno infatti riusciamo ad inviare diversi nostri allievi a realizzare esperienze di stage all’estero che li rende più preparati per il mondo del lavoro».

Anche nel prossimo anno scolastico il Cfp accoglierà circa 600 giovani dai 14 ai 17 anni che frequenteranno corsi di tre o quattro anni interamente gratuiti. I corsi sono: operatore alla autoriparazione, indirizzo manutentore e riparatore auto; operatore alla autoriparazione, indirizzo carrozziere; operatore meccanico di sistemi, indirizzo operatore macchine utensili; installatore e manutentore impianti termoidraulici, indirizzo impiantista termoidraulico; installatore e manutentore impianti elettrici, indirizzo professionale impianti elettrici civili ed industriali; operatore del punto vendita, indirizzo professionale addetto alla vendita; operatore meccanico, indirizzo polivalente; operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica. Oltre il 70% degli studenti che escono da questa scuola trova subito lavoro.