Come accompagnare i nostri figli all'uso responsabile dei social networks

“Non lasciarmi solo. Come accompagnare i nostri figli all’uso responsabile dei social”. E’ il tema dell’incontro pubblico che avrà luogo giovedì 28 febbraio alle ore 20.30al Centro di formazione professionale (Cfp) Opera Monte Grappa di Fonte che lo ha organizzato in collaborazione con il Gruppo di acquisto solidale di Asolo. Relatore sarà don Giovanni Fasoli sacerdote dell’Opera Famiglia di Nazareth per adolescenti-giovani, docente tra l’altro all’Università Iusve di Mestre in psicologia dell’adolescenza, cyber-psicologia e new-media communication.

«L’incontro – spiega don Paolo Magoga presidente dell’Opera Monte Grappa - è rivolto in modo particolare ai genitori alle prese spesso con la non conoscenza delle nuove tecnologie e i nuovi media, che quindi non conoscono cosa “gira” nei telefonini dei propri figli. Come scuola continuiamo a proporre, come abbiamo fatto nei mesi scorsi, incontri su questi temi. Ogni giorno infatti si fa più urgente la necessità di combattere fenomeni come il cyberbullismo tra giovani con le negative conseguenze che ricadono sulle famiglie e sugli stessi ragazzi. Il nostro compito educativo va quindi nella direzione di un supporto concreto per i genitori. Con i 600 alunni che frequentano la nostra scuola vediamo ogni giorno quanta necessità c’è di non abbassare la guardia verso queste emergenze conseguenti all’uso delle nuove tecnologie».