La storia a fumetti di Norma Cossetto sarà presente anche nelle biblioteche

“Foiba rossa”, la storia a fumetti della studentessa istriana allieva dell’università di Padova, barbaramente torturata dai partigiani titini e infoibata in Istria, sarà distribuito anche alle biblioteche dei Comuni che ne faranno richiesta.

I primi a richiederlo sono stati gli amministratori di sette comuni della provincia di Treviso: i sindaci di Cornuda Claudio Sartor, di Pederobba Marco Turato, di Crocetta del Montello Marianella Tormena, di Vidor Albino Cordiali e gli assessori di Valdobbiadene Tommaso Razzolini, di Maser Marco Sartor e di Volpago del Montello Renato Povelato, incontrando l’assessore regionale all’istruzione alla formazione Elena Donazzan, hanno manifestato l’interesse di rendere disponibile nella propria biblioteca comunale una o più copie della pubblicazione curata da Emanuele Merlino e Beniamino Delvecchio. «La storia di Norma e degli italiani dell’Istria – dichiara Elena Donazzan – è il simbolo di una tragedia tardivamente riconosciuta dalla Repubblica italiana e che noi abbiamo il dovere di far conoscere ai più giovani. Oltre ad aver disposto la distribuzione del fumetto nelle scuole medie della Regione, in occasione del Giorno del Ricordo e in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e le associazioni degli esuli, accolgo con grande piacere la richiesta dei sindaci trevigiani. Mi auguro che anche altri amministratori vogliano imitarli, per far conoscere ai ragazzi e agli adulti di oggi l’orribile tragedia della pulizia etnica subìta dalle popolazioni istriane, giuliane e dalmate, colpevoli solo di essere italiane».