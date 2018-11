Studente del Cfp di Fonte protagonista di un importante premio internazionale

Un allievo del Centro di formazione professionale di Fonte, Giacomo Tomasi, ha portato la propria esperienza di studio all’estero realizzata con la scuola, alla Settimana europea della formazione, importante evento sulla formazione professionale organizzato dalla Commissione Europea. Con l’aiuto di una docente di inglese del Cfp, Valentina Sartor, il giovane ha parlato della sua esperienza formativa compiuta in Francia per due settimane all’inizio del 2018.

Questa testimonianza è stata resa possibile grazie alla Scuola centrale di formazione (ente nazionale a cui è associato il Cfp) che ha vinto il premio per la categoria fondi europei per l’eccellenza, con il progetto “Erasmus+: Mobile Learning in VET towards 2020” le cui premiazioni si sono svolte oggi venerdì 9 novembre 2018 a Vienna. L’obiettivo del premio è quello di evidenziare le migliori pratiche e riconoscere l’eccellenza nell’istruzione e formazione professionale in tutta Europa, presentando i migliori esempi, per dare visibilità e riconoscimento. «E’ stato un privilegio e un onore per la nostra scuola – ha sottolineato il direttore generale del Cfp Andrea Mangano - essere invitati a questo premio dalla Commissione europea per raccontare la nostra esperienza. Grazie all’offerta didattica e ai nuovi strumenti tecnologici che adottiamo nella nostra scuola, nonché alle molte ore di stage che i nostri allievi compiono nelle aziende durante il proprio percorso di studi, riusciamo ad offrire una preparazione degli studenti al passo con le esigenze del mercato del lavoro». Ad annunciare i vincitori Marianne Thyssen, Commissaria europea per l’occupazione, gli affari sociali, la mobilità delle competenze e del lavoro. I progetti nominati per il premio sono stati individuati dalle agenzie nazionali per Erasmus + come esempi di buone pratiche nella loro relazione annuale per il 2017.