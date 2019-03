Scuola primaria Marconi: riaprono le pre-iscrizioni senza i rientri pomeridiani

Sulla vicenda della scuola primaria Marconi riguardante la mancata iscrizione di alcuni alunni, mercoledì mattina, 20 marzo, si è tenuto un importante incontro a Treviso fra la direttrice generale dell’ufficio scolastico provinciale, Barbara Sardella, il sindaco della città di Montebelluna, Marzio Favero accompagnato dall'assessore Claudio Borgia e dalla parte tecnica comunale, e la dirigente dell’Istituto comprensivo 1, la professoressa Serena Ajello.

Dopo un’approfondita discussione, sia pure tenendo conto dei necessari equilibri per garantire un corretto inserimento degli alunni di origine straniera, si è convenuto sull'opportunità di venire incontro alle esigenze delle famiglie che gravitano nella zona della scuola Marconi riaprendo i termini per la formazione di una prima classe a tempo “normale” cioè senza il rientro pomeridiano. La dirigente scolastica provinciale ha assicurato che in caso si raggiunga il numero minimo degli iscritti, metterà a disposizione il personale docente in più che si dovesse rendere necessario. A breve i genitori degli alunni che avevano presentato le preiscrizioni per una classe prima ordinaria saranno convocati dalla dirigenza dell'istituto.