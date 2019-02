Villorba stanzia oltre settantamila euro di finanziamenti per le scuole

La giunta del Comune di Villorba ha deliberato l’assegnazione di 72.900 euro di contributi all’istituto comprensivo di Povegliano e Villorba per il sostegno del piano di offerta formativa e per le spese di funzionamento, sussidi e pulizia delle scuole per l’anno scolastico 2018/2019.

«L’avevamo già annunciato a fine dicembre, ora siamo passati all’assegnazione concreta dei contributi - ha detto Francesco Soligo - 32 mila euro sono destinati alle spese di funzionamento (inclusa cancelleria e pulizie) delle nostre scuole. I progetti didattici riceveranno in totale 33 mila euro, (21.000 per l’area benessere per i pomeriggi integrati ,lo spazio ascolto e incontro, l’educazione ambientale; 1.200 euro.per l’Area Cittadinanza in supporto al Consiglio Comunale dei Ragazzi; 7.800 euro per l’Area Linguistica support del lettorato, leggo, scrivo bene e progetto biblioteche; 3.000 euro per l’Area Scientifica con i giochi matematici). In relazione ai Progetti di Plesso - continua Francesco Soligo - Il “Viaggio tra suoni e strumenti” della Marco Polo di Villorba riceverà 400 euro, 3000 euro andranno all'Orchestra di fiati d’istituto della scuola media Scarpa di Villorba e 500 euro a “Segni colori e forme” della Marconi di Catena. Infine sono previsti duemila euro di contributo per le visite didattiche, il cosiddetto bonus trasporto e 2.000 a sostegno dei progetti di scambio culturale con i Comuni gemellati”. “In sostanza è un concreto e consistente aiuto, non obbligatorio, deliberato dalla Giunta - conclude Francesco Soligo - a favore dei nostri ragazzi per specifici progetti che arricchiscono il piano formativo e culturale delle nostre scuole, rendendole così più interessanti anche rispetto ad altri istituti della provincia».