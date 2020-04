Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I: riapre lo "Spazio Ascolto" per gli studenti

Già ad ottobre del 2019, alla luce delle esigenze formative emerse negli anni scolastici scorsi, tra gli obiettivi di miglioramento previsti dall'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto I, è stata inserita l’apertura dello sportello di “Spazio Ascolto” gratuito per gli studenti. Lo sportello è stato attivato in collaborazione con la psicologa Dott.ssa Martina Agnoli responsabile nell’azienda I AM dei servizi di sostegno psicologico, figura nella quale i ragazzi hanno trovato un punto di riferimento per esprimere le proprie preoccupazioni, ansie, dubbi in un clima di ascolto empatico e non di giudizio. Lo sportello, che rappresenta un servizio di promozione della salute e del benessere fisico, psichico e socio-relazionale per i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria, con obiettivi di prevenzione del disagio evolutivo, delle devianze e dei comportamenti a rischio, era stato ovviamente sospeso in questo periodo di prima emergenza sanitaria.

Nelle ultime settimane l'Istituto ha riscontrato tante situazioni, personali e familiari, particolarmente intense e provate da questo isolamento e quindi ha ritenuto fondamentale continuare ad offrire ad alunni/e l’opportunità di uno spazio dedicato a loro, in cui condividere e rileggere i propri vissuti: per ascoltare, promuovere e sostenere coloro che vi si rivolgono. "È nostro dovere supportare alunni ed alunne in questa fase delicata in cui sono aumentati i tempi di convivenza e si sono ridotti gli spazi personali: questo è un tempo che va vissuto e abitato per essere positivamente traghettato nel futuro" così afferma il Dirigente Scolastico Loredana Buffoni che continua esprimendo un desiderio: "Auspico che il Ministero, molto impegnato in questa fase a garantire la didattica a distanza, ponga altrettanta attenzione all'aspetto psicologico individuando specifiche risorse e strategie volte a garantire il benessere psicofisico dei nostri giovani".

Pertanto, per alunni/e i cui genitori abbiano già firmato l’autorizzazione, sarà possibile accedere allo sportello dello spazio-ascolto nei modi seguenti: Inviando un sms al numero 3703186802 indicando: nome, cognome, classe, giorno e orario in cui si preferisce esser contattati; Compilando il modulo on line alla pagina www.iamservizi.it/sportellodaponte. Successivamente lo studente sarà contattato per concordare tempi e modi in cui si svolgerà l’appuntamento che sarà a mezzo di videochiamata o chiamata telefonica. Per chi volesse accedervi, ma i genitori non avessero ancora firmato l’autorizzazione, la stessa può essere scaricata dal sito della scuola nella sezione documenti/modulistica famiglie ed una volta compilata la medesima andrà inviata via mail all’indirizzo TVIC859007@istruzione.it.