ITS Academy: all'istituto Alberini un percorso d'eccellenza per la ristorazione

Sarà l’istituto “Alberini” di Treviso ad ospitare il corso di Restaurant Business Management pensato per formare tecnici specializzati le cui competenze, in ambito ristorativo e alberghiero, possano essere integrate alle conoscenze di marketing e comunicazione.

L’obiettivo è quello di creare professionisti del Food & Beverage capaci di rendere più attrattivo il settore della ristorazione, generando esperienze, attraverso l’offerta enogastronomica territoriale, ideando, comunicando e progettando proposte basate sui trend di mercato e sulle peculiarità proprie della Marca. «Il nuovo corso si propone come un’importante opportunità, non solo per i giovani e la loro specializzazione, ma anche per le imprese del territorio. Risponde ad una forte trend del mercato che richiede figure sempre più specializzare e con competenze diverse anche nel mondo della ristorazione, per affrontare in modo sempre più completo le continue sfide del settore – sottolinea il presidente della Fondazione Its Turismo del Veneto, Massimiliano Schiavon - Lo sforzo che stiamo compiendo va sempre più nella direzione dell’innovazione. Anche nel turismo la parola innovazione è una realtà che può dare dei vantaggi competitivi rispetto ad un mercato globale sempre più competitivo». «Senza dubbio positivo ed atteso, per una provincia a forte vocazione turistica ed enogastronomica come la nostra, l’arrivo del nuovo corso Its a Villorba che - secondo Fipe e Federalberghi- rinsalderà ancor più il rapporto tra imprese e mondo della formazione. La particolarità di questo corso, che rappresenta un quinto livello formativo post diploma e che offre una preparazione specialistica, tale da garantire l’inserimento immediato e di successo nelle imprese, è il tassello che mancava al settore e che va a colmare una lacuna. Il turismo e l’enogastronomia rappresentano un volano ed una garanzia per il territorio, ora finalmente possono contare su una scuola di formazione di eccellenza».

Gli Its sono un percorso post diploma, alternativo all’Università, che garantisce un ingresso immediato nel mondo del lavoro. Sono stati definiti, dal direttore dell’Its Academy Turismo Veneto, Enrica Scopel «come l’anello che congiunge il mondo dell’istruzione terziaria specializzata con le reali necessità del mercato del lavoro». Tutti i diplomati dell’Its Academy Turismo Veneto sono occupati presso strutture turistiche, alberghiere, tour operator, ristoranti, aziende: questo è il vero successo dei percorsi di alta formazione tecnica post diploma che riescono a coniugare la parte formativa con l’esperienza diretta in azienda proponendo, nel piano di studi, circa il 50% del tempo dedicato all’aula e altrettanto allo stage formativo rendendo immediatamente spendibile il diploma acquisito. L’Its Academy Turismo Veneto vanta tre percorsi distinti: Hospitality Management a Jesolo, Bardolino e Asiago; Tourism 4.0, attivo da ottobre 2018, con un focus specifico sul Digital a Jesolo e Restaurant Business Management a Valeggio e Treviso. Per ogni percorso di formazione sono disponibili 25 posti e per poter accedere è previsto un test d’ingresso. Le preiscrizioni sono già aperte sul sito www.itsturismo.it.

