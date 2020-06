Its Academy: nella Marca aprono le selezioni per 96 super tecnici

C’è tempo fino al 20 luglio per iscriversi alla prima selezione ad accesso prioritario ai corsi Its Academy Meccatronico Veneto che formeranno in un biennio i tecnici superiori che, mai come in questo momento storico, le aziende ricercano e che non trovano mai in numero sufficiente.

Le novità per il biennio 2020-22 vedono una crescita del numero dei corsi, di profili formati e delle sedi che rendono ormai capillare in Veneto l’offerta formativa post diploma professionalizzante in area meccatronica, Ict, Digital, cartotecnica e packaging: 336 posti per 6 profili, 14 corsi, 10 sedi per rispondere alle richieste pressanti del sistema manifatturiero di poter disporre, a tutti i livelli, di tecnici capaci di misurarsi in un sistema produttivo in cui informatizzazione e digitalizzazione guidano i processi tecnici produttivi. Nella Marca conferme e novità che aprono le selezioni per 96 super tecnici: a Treviso continua la formazione per 24 Tecnici superiori per l'innovazione di processi e Prodotti Meccanici, una figura ormai consolidata e richiesta dalle aziende; la prima novità riguarda la nuova sede di Lancenigo di Villorba, per la formazione di 24 Tecnici Superiori per la digitalizzazione dei sistemi di produzione industriale, in collaborazione con l’Itis Planck, una figura specializzata nell’Ict in grado di supportare le aziende nell’utilizzo delle reti per il controllo delle macchine automatiche e di linee complete di impianti automatizzati introdotto grazie al programma nazionale Industria 4.0. Sono 48 i posti per Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici, figura ormai imprescindibile in tutte le aziende manifatturiere del nostro territorio che si formano da un paio di anni nella sede di Montebelluna-Castelfranco e che le aziende di Conegliano e del territorio della Sinistra Piave hanno richiesto a gran voce. Per questo da ottobre nella nuova sede di Conegliano in collaborazione con l’Itis Galileo Galilei si darà avvio al nuovo corso per 24 super tecnici in area meccatronica. Si tratta in tutti i casi di profili capaci di inserirsi nel contesto aziendale subito dopo il diploma grazie alla formazione teorico-pratica in aula e laboratorio e al tirocinio formativo che da novembre porta i ragazzi a misurarsi con le dinamiche aziendali.

«Mai come ora la ripartenza del nostro sistema produttivo passa anche attraverso il contributo di competenze tecniche specifiche, a tutti i livelli, - le parole del presidente della fondazione Its Meccatronico, Luigi Rossi Luciani - E i nostri diplomati Its che già le aziende apprezzano per la capacità di sapersi inserire in maniera, immediata e produttiva nel sistema, oggi possono fare la differenza. Il bagaglio di abilità che i ragazzi portano in dotazione, la loro propensione a mettersi in gioco, a proporre, sperimentare e trovare soluzioni rappresenta per le aziende terreno fertile per creare innovazione e continuare a crescere». Tutti i corsi sono realizzati in collaborazione con il Miur e con il co-finanziamento della Regione Veneto, che ha un’attenzione costante verso gli Its, e del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Le selezioni sono aperte a tutti gli studenti con diploma quinquennale (Istituti tecnici, professionali, licei). Attraverso duemila ore di formazione suddivise in 1200 ore in aula e laboratorio/pratica e 800 ore di tirocinio formativo in azienda gli studenti, al termine del biennio, sosterranno un esame di stato per ottenere il diploma statale di Tecnico Superiore, V livello europeo Eqf. Il bando con tutti i dettagli è visibile sul sito www.itsmeccatronico.it. Iscrizioni fino alle ore 12 del 20 luglio. «A tutti i ragazzi e alle ragazze prossimi alla maturità e appassionati di materie tecnologiche, di informatica o meccanica ed elettronica – interviene Giorgio Spanevello, Direttore ITS Meccatronico Veneto - la scelta di un corso biennale post diploma in questo settore garantisce un contatto privilegiato con il tessuto produttivo di aziende innovative: questi profili hanno il punto di forza nel mix di competenze tecniche e trasversali quali il teamworking, il problem solving, l’inglese ormai imprescindibili e che contribuiscono, con un placement vicino al 100% a ridurre lo skill mismatch tra domanda e offerta di figure professionali necessarie al Sistema Paese».