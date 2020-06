Adeguamenti sismici e prevenzione incendi: al via i lavori nelle scuole

Sono ripartiti i lavori di efficientamento degli edifici scolastici e degli impianti sportivi comunali che, grazie agli adattamenti alle più recenti norme di prevenzione incendi, otterranno la specifica certificazione per il 91% delle costruzioni a fronte del 42,2% nazionale, dato emerso dal rapporto di Legambiente “Ecosistema Scuola”.

L'amministrazione ha infatti messo in atto una serie di interventi di messa in sicurezza e adeguamento – anche antisismico – alle normative più recenti. Sono stati infatti appaltati i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e impiantistica delle scuole primarie di secondo grado “Serena” oltre che alle scuole primarie “Ciardi”, “San Giovanni Bosco” e “Vittorino da Feltre”. La cantierizzazione è prevista entro i primi 15 giorni di luglio. Alle scuole “Anna Frank” (San Giuseppe) e “San Giovanni Bosco” (Canizzano) partiranno presto i lavori riqualificazione energetica, nuovo isolamento termico e impermeabilizzazione della copertura. Lavori di riqualificazione che proseguono anche alla Palestra Coni: al fine di garantire la ripresa delle attività, sono stati individuati nuovi spazi che verranno opportunamente ristrutturati fra i quali la Palestra “Mantegna” e altri interventi puntuali nella palestra di San Bartolomeo e dell’impianto sportivo “Medaglie d’Oro”. L’intervento, che costerà 200 mila euro, è già stato appaltato, così come quello del piano rialzato delle Scuole Primarie Manzoni, risultato ammalorato. Alle scuole medie “Martini” (Santa Maria del Rovere) sono invece terminati i lavori di recupero dei servizi igienici del lato nord (costo 40 mila euro).

«Le scuole devono essere il luogo più sicuro per i nostri ragazzi e, già da tempo, abbiamo intrapreso un percorso di riqualificazione, dalle norme antincendio all’adeguamento sismico - le parole del sindaco Mario Conte - A prescindere da quelle che saranno le linee guida per il ritorno a scuola e gli interventi per garantire la sicurezza degli alunni dal punto di vista igienico-sanitario, gli alunni devono poter contare su una sicurezza a 360 gradi, che noi intendiamo garantire con questi interventi per i quali ringrazio il settore Lavori Pubblici e tutti i consiglieri comunali che hanno effettuato sopralluoghi e raccolto segnalazioni». «Da un’analisi effettuata dal Settore Lavori Pubblici le scuole che, attualmente, sono in possesso della certificazione antincendio sono il 77% su circa 55 edifici - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese - Alla conclusione dei lavori già appaltati oltre a quelli della scuola Barbisan, che sono in corso, raggiungeremo il 91% degli edifici certificati. Considerato che, nei prossimi mesi, saranno eseguiti i lavori alle scuole Anna Frank e Don Milani potremo arrivare 97% con la possibilità di toccare il 100% con la messa a norma delle scuole Valeri. Si tratta di una percentuale importante, considerato che il patrimonio degli edifici scolastici non è di recente costruzione. Ci stiamo comunque impegnando, attraverso una programmazione a ritmi serrati, per adeguare le strutture agli standard più recenti attraverso manutenzione, sicurezza e adeguamento antisismico».