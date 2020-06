Leone d’Argento alla creatività: la Biennale di Venezia premia gli studenti delle Martini

La “Galleria Martini La Famosa”. Questo è il titolo dell’opera realizzata dagli alunni dell’Istituto Comprensivo n.1 “Arturo Martini” di Treviso, premiata con il Leone d’Argento alla Creatività alla Biennale di Venezia e che verrà inaugurata, se pur virtualmente, proprio l’ultimo giorno di scuola, venerdì prossimo. Anno scolastico surreale e faticoso quello trascorso ma, nonostante tutte le criticità evidenti della didattica a distanza, non ha fermato la vitalità di ragazzi e docenti animati dalla inarrestabile creatività che le forme artistiche e le arti performative stimolano tanto da essere il linguaggio più efficace per comunicare energia e speranza.

La Galleria Martini “La Famosa”, nata da un progetto del Prof. Clodomiro Colonna per gli alunni delle sue classi, aprirà “fisicamente” a settembre ma verrà presentata durante un incontro da remoto organizzato dalla Dirigente dell’I.C.1 Martini di Treviso Luana Scarfì per venerdì alle ore 18.30 che, con l’occasione, trasmetterà alcune opere dei ragazzi accompagnati dalle performance musicali degli alunni dell’indirizzo musicale che, in continua e vibrante attività nonostante la brusca interruzione delle lezioni in presenza dovute all’emergenza Covid, hanno partecipato alla Settimana della Musica organizzata dal Miur dal 25 al 30 maggio scorsi. Anche i più giovani, i ragazzi della classe prima, non si sono persi d’animo ed ecco che anche l’orchestra riuscirà ad esibirsi. Ospiti dell’evento online la dottoressa Annalisa Spadolini del Comitato per l’apprendimento pratico della musica del Miur e rappresentanti della Biennale di Venezia e della Fondazione Guggenheim di Venezia.