Alternanza scuola-lavoro: Donazzan elogia il modello Valdobbiadene

«Un altro passo in avanti per la valorizzazione delle produzioni e del territorio, binomio di una microeconomia che vale moltissimo - esordisce così con una sua nota al Comune di Valdobbiadene l’assessore regionale Elena Donazzan - un plauso all’amministrazione comunale del sindaco Fregonese, che su questa intuizione ha costruito molto, con la Regione del Veneto sempre al proprio fianco.

In questi anni mi sono recata spesso a Valdobbiadene - commenta l’assessore Donazzan - mi sento di poter sottolineare la capacità di questo Comune di far collaborare assieme proficuamente pubblico e privato, che ha raggiunto il suo punto piú alto nella realizzazione della nuova scuola della formazione professionale Dieffe, in un felice progetto di ristrutturazione di un sito di archeologia industriale. Non è facile in altri comuni trovare imprenditori sensibili, qual è stato Polegato, ed una Amministrazione Comunale efficace come quella del Sindaco Fregonese: questo binomio ha permesso di dare ai nostri ragazzi luoghi belli in cui formarsi. Un'attenzione verso il mondo della formazione e del lavoro particolarmente apprezzata per l’approccio di identificazione con il territorio ritenuto motore di sviluppo: “il territorio è l’unico elemento non delocalizzabile; non è sufficiente dire che è un patrimonio, va fatto fruttare partendo dal cogliere ogni utile occasione per trattenere le migliori intelligenze giovanili, per investire in impresa e per trovare o creare buone occasioni di lavoro” continua Donazzan. “Le scelte di Valdobbiadene sono state chiare in tal senso, in primis con l’attivazione dell’indirizzo agrario all’IIS ‘Giuseppe Verdi’, in stretto collegamento con quel comparto vinicolo che rende Valdobbiadene famoso nel mondo».

Infine un commento importante anche sulla scelta infrastrutturale delle scuole: «Scuole belle e sicure sono una priorità per cui la Regione del Veneto investe e chiede ai comuni di fare altrettanto. Questa Amministrazione ha impegnato 6 milioni di euro in investimenti dando risposte alle tante frazioni - continua Donazzan, ricordando gli interventi presso le scuole elementari di San Pietro di Barbozza, le scuole elementari di San Venanzio Fortunato, l’Istituto Comprensivo delle scuole medie ‘Efrem Reatto’ con la relativa palestra, ed infine la progettualità ed i fondi del Comune che hanno attivato il 50% di contributi regionali e statali - Ho sempre apprezzato, nelle mie molte visite a Valdobbiadene, la vivacità del mondo giovanile che ha scelto di responsabilizzarsi nella pubblica amministrazione, come ad esempio gli Assessori Bertelle e Razzolini tramite cui ho potuto conoscere una splendida realtà associativa e imprenditoriale fatta da giovani e giovanissimi“ continua l’Assessore Regionale, che conclude “giovani meritevoli che l’amministrazione di Valdobbiadene ha deciso di riconoscere e premiare pubblicamente con la consegna di Costituzione e Tricolore, un’idea che meriterebbe replicata in tutte le amministrazioni comunali. I giovani migliori indicati a tutti come buon esempio da seguire: non mondi lontani, ma eroi del nostro quotidiano impegnati per il proprio Paese».